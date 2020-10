Jens og Gyöngyi Todor kritiserede i Villabyerne for et par uger siden den høje fart i den nordlige ende af Ordrupvej. Den oplevelse kan en læser bekræfte. Foto: Kathrine Albrechtsen

DEBAT: Hensynsløs trafik på Ordrupvej

Her køres der virkelig stærkt - også uden om den helle, der er midt på vejen ud for Gamlehave Allé. Her skal man virkelig være på vagt.

At komme over gaden her med sin gamle mor på 93 år, når hun er på besøg, er et vovestykke og i øvrigt også bare for én selv. Det er en tur, jeg tager flere gange om dagen.