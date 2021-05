Villabyerne var 9. juli 2020 med til den allerførste grundlovsceremoni på Gentofte Rådhus, hvor alle håndtryk dog var suspenderet som følge af coronakrisen. På billedet får polskfødte Ursula Swistek beviset på sit nye statsborgerskab af borgmester Hans Toft. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Håndtryk - en hovedrystende detailstyring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Håndtryk - en hovedrystende detailstyring

Villabyerne - 15. maj 2021 kl. 14:18 Af Kristine Kryger (R), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

Endnu engang har Socialdemokratiet behov for at blande sig i kommunernes praksis. Denne gang handler det om, hvem der skal give det kommunale håndtryk til mennesker, som modtager dansk statsborgerskab.

Hidtil har kommunen selv bestemt, hvem der skal give de nye statsborgere håndtryk. Som ved bryllupper kan borgmesteren, et kommunalbestyrelsesmedlem eller en embedsmand udføre "ritualet". Men nu er det åbenbart slut. I Radikale Venstre har vi intet imod et håndtryk. Men det er en hovedrystende detailstyring at ville bestemme det fra Folketinget.

I stedet for at sætte kommunerne fri, så går den socialdemokratiske regering den anden vej i deres jagt på symbolpolitik. Detailstyring helt ned på adfærd for andre folkevalgte.

Det er et mærkværdigt brud på vores demokratiske frisind og vores respekt for, at dygtige mennesker i kommunerne selv kan finde ud af, hvordan nye borgere bydes velkommen.

Måske det er udtryk for coronasyge i Folketinget, hvor man efterhånden er blevet vant til at køre over kommunernes mulighed for at følge den sunde fornuft. For nylig har vi set de komplet skøre tvangslukninger af skoler og gymnasier også i et sogn tæt på Gentofte. Helt uden mulighed for, at de berørte kommuner kan undtage skoler med 0 procent smittede eller gymnasier, hvor eleverne er bosat udenfor sognet. Først efter massivt pres er de rigide regler blevet delvist justeret.

Med prioriteringen af - helt ned på personnummer - at bestemme, hvem der skal give håndtryk til hvem, kammer det helt over for regeringen. Også selv om 30 minutters reglen og andre mærkværdige bestemmelser har bidraget til at fylde bægeret.

Jeg fornemmer, at mange individer er skræmt for vid og sans af den underliggende frygt-dagsorden. Mange tør først ånde lettet op, når statsministeren giver dem lov. Hvad der var sund fornuft for et år siden, er efterfølgende kynisk blevet brugt til en hidtil uset centralisme, hvor regeringen vil blande sig alt for meget i, hvordan vi indretter os her i Gentofte.

Det er ærgerligt, at Socialdemokratiet har besluttet sig at gå i så små sko, at håndtrykket er blevet symbolpolitik. Og det er meget farligt, når staten bliver et magtapparat, som kan bruges til at agere populistisk og blande sig i kommunale anliggender.