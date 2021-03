Det var i sidste uges udgave af Villabyerne, at kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Weidinger (K) klagede over udligningsreformen.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hån mod det kommunale selvstyre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hån mod det kommunale selvstyre

Villabyerne - 11. marts 2021 kl. 15:31 Af Carsten Petersen, Ordrupvej 67 B, 3 th., Charlottenlund Kontakt redaktionen

I Villabyerne 3. marts bragtes et læserbrev af kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Weidinger med overskriften 'V og S smider Gentoftes penge i skraldespanden'.

Det drejer sig om de cirka 3,5 mia. kr., som Gentofte betaler i den såkaldte kommunale udligningsordning. En af de store syndere er Næstved, der ifølge Andreas Weidinger ødsler blandt andet vores kommunes penge væk på svømme- og idrætshaller. Jeg vil minde om, at udligningsordningen - med justeringer - har mange år på bagen, og hovedformålet er at skabe bedre økonomisk sammenhængskraft i det kommunale landskab. Ordningen bygger på en meget detaljeret model over de faktorer, der betyder noget for kommunens udgifter og indtægter, for eksempel alderssammensætning.

Modellen udarbejdes af Indenrigsministeriet primært på basis af tal fra Danmarks Statistik. Og her kommer Gentofte ud som yder til systemet, fordi man har store skatteindtægter og relativt få sociale udgifter.

"Det er fint at rejse debatten om udligning, men lad det ske på et faktuelt og sagligt grundlag - uden at pege fingre af andre kommuner."





Carsten Petersen, Ordrupvej 67B, Charlottenlund Desuden har vi som bekendt kommunalt selvstyre, som betyder, at kommunerne frit kan disponere over midlerne, som de finder mest hensigtsmæssigt, og her har Næstved altså valgt at prioritere fritid frem for andet, hvilket der givetvis er gode grunde til.

Jeg finder tonen og billedvalg i læserbrevet noget specielt i forhold til afsenderens placering som kommunalbestyrelsesmedlem, og konkrete henvisninger til for eksempel Næstveds prioriteringer er heller ikke okay.

Det er fint at rejse debatten om udligning, men lad det ske på et faktuelt og sagligt grundlag - uden at pege fingre af andre kommuner.

relaterede artikler