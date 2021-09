Problemerne hos alarmcentralen er rystende og bør ikke bare undersøges af regionen selv, mener DF-politiker. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Grotesk, hvis 112-skandalen skal undersøges af regionen

Villabyerne - 24. september 2021 kl. 04:09 Af Finn Rudaizky, medlem af Regionsrådet, Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Berlingske har bragt rystende afsløringer af, at nødstedte og bange borgere, som ringede til alarmcentralen på 112, faldt igennem systemet. Opkaldene blev simpelthen ikke håndteret professionelt. Eksemplerne på, at borgere med hjertestop ikke har fået den hurtige hjælp, de behøvede, er simpelthen rystende.

På et forretningsudvalgsmøde i regionen er vi nu blevet præsenteret for, hvordan alle partier, undtagen Dansk Folkeparti, vil håndtere situationen. Endnu en gang lukker systemet sig om sig selv.

Den nye regionsformand Lars Gaardhøj (S) og et stort antal partier, S, SF, R, V, K og Å, lægger nemlig op til, at regionen skal undersøge sin egen skandalesag. Kan man forestille sig andre steder, hvor den anklagede får lov til selv at undersøge sin sag? Center for Sundhed skal svare på de spørgsmål, som de selv har lavet.

Hvad er det i øvrigt for et signal at sende til de 30 modige og ansvarlige medarbejdere, som i deres desperation er gået til Berlingske med deres berettigede kritik af 112?

Borgerne må ryste på hovedet, og jeg kan frygte, at endnu flere dygtige medarbejdere vil søge væk fra regionen, simpelthen fordi den ikke er en ansvarlig arbejdsgiver.

Regionen står for de vigtigste samfundsopgaver overhovedet - vores sygehusvæsen og vores alarmcentral. Hvorfor regionen vælger at spille hasard med borgernes tillid til så vigtige og vitale samfundsområder, går over min forstand. Det er nu og her regionen bør vise, at den har mod og vilje til at lægge alt frem for eksterne eksperter og få en helt uvildig vurdering af det katastrofale forløb.

Mon ikke regionen vil henholde sig til, at der skal tilkaldes nogle ekstra eksperter, der skal se på den tekniske side af sagen i forbindelse med den kommende redegørelse? Det er dog langt fra nok. Selve ansvaret for tilrettelæggelsen af undersøgelsen ligger nemlig på regionens bord, og det er helt uacceptabelt.

Jeg opfordrer derfor regionens borgere til at vende sig mod partiernes forslag.