DEBAT: "Grøn energi" er ren humbug, der skæpper i oligarkernes kasse

Hanne Salomon græmmer sig over "grøn" energi, som hun ikke anser for at være særlig grøn

Af Hanne Salomon

Jeg aner ikke, hvad klokken var, da telefonen ringede. Jeg tumlede bare ud af sengen og tog telefonen. En frisk kvindestemme fra et elselskab i Otterup, hun måtte sige hvad og hvem to gange og fik så en hurtig, sur tilbagemelding "nej tak jeg vil ingenting have... farvel ..." Og så puttede jeg mig igen og lå og gloede og tænkte på, at jeg i går havde set i tv, at diverse elselskaber har købt 'syndsforladelse' for det der CO2 hos nogle russiske svindlere. Mon 'Otterupperne' er med på den karrusel? Der sidder sikkert nogle styrtende rige russiske svindlere på en dyr restaurant i London og klasker sig selv på lårene af grin over de muligheder, de moderne klimaaftaler giver dem for hurtigt og nemt tjente penge til et behageligt svindlerliv i lediggang.

Syndsforladelse Hvor er det idiotisk. Tænk, at man for penge, ussel mammon, kan købe syndsforladelse for at udlede for megen CO2! Det er Luther om igen. Han kæmpede mod, "når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer..." Husker I mon digtet fra skoletiden? 'Pater Josef lån mig øre, som en angergiven synder kommer jeg til Eders celle, jeg vil skrifte, luk mig op..." Og alverdens synder klares med en bøn og et vokslys, indtil synderen bekender, at han har stjålet paterens kapuner, så er der kun evig fortabelse i skærsilden tilbage.

Strøm udleder CO2 Jeg håber, de ansvarlige politikere verden over vågner op og finder ud af at afskaffe systemet med at købe aflad. Det er den samme jord, vi allesammen skal passe på, og at penge skifter ejer, nedsætter ikke for fem flade ører, rubler, dollars eller pund, at der udledes CO2, når der fremstilles strøm. Og jeg er SÅ træt af at blive tilbudt grøn energi, der er meget lidt grøn. Det er lige til at tude over, også - eller især - hvis man er en rig russisk svindler, der griner, så tårerne triller. De kloge narrer de mindre kloge og så pyt med de der klimaforandringer. Det er nok bare noget, de siger. Og vi forbrugere bliver nok lokket til at købe 'grønt' igen. Lidt ekstra afgift på, så de der russere kan betales. Hjulene holdes i sving. Det eneste, der ikke mangler, det er opfindsomhed. Sund fornuft derimod. Jeg græmmes.