DEBAT: Gør noget ved gåseplagen

Så er den her igen - gåseplagen!

Tusindvis af gæs gør igen i år store dele af Gentofte Kommunes grønne arealer mere eller mindre uanvendelige for os mennesker.

Gæssenes afføring fylder over alt.

Vi har tidligere fået at vide, at gåsebestanden ikke kan reguleres her i byområderne - gæssene er fredede.