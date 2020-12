Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: God løsning på Kystvejen - men hønsene går ikke på pind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: God løsning på Kystvejen - men hønsene går ikke på pind

Villabyerne - 17. december 2020 kl. 13:41 Kontakt redaktionen

Af Christian Kruse, Strandvejen 154, Charlottenlund

Der var ros til kommunen i sidste uges Villabyerne for omlægningen af vejbaner og ny belægning på Kystvejen.

Trafiksikkerheden er markant forbedret, og såvel hastighed som støj er nedsat.

Også ros herfra til Villabyerne, som i den grad har sat støjgenerne i kommunen til debat.

Støj er uden sammenligning det største miljøproblem i vores del af verden. Og det er noget, vi med fuldt overlæg genererer selv.

Men der er fortsat et hår i suppen.

Vejbelysningen oplyser ikke blot kørebanen, men henlægger haverne i noget, der om natten minder om dagslys.

Konkret betyder det for os, at vores høns ikke opfatter, at det er blevet mørkt, og at vi derfor har et forbandet hyr med at få dem på pind og sove.

Ellers betyder det ikke så meget for os her om vinteren, men i de lune sommeraftener vil det være totalt ødelæggende for hyggen.

Som en lille anekdote kan jeg fortælle, at min far for omkring 50 år siden, efter adskillige henvendelser til kommunen, bad mig løse det samme problem. Det gjorde jeg med mit luftgevær og et lille blyhagl.

Der blev dejlig mørkt i haven, men også på vejbanen, så hvad der dengang hed vejvæsnet, udskiftede lygten. Her kunne man let se, hvor haglet var gået ind, og sikkert også finde det indeni.

Den nyopsatte lygte var af samme format, og efter endnu en klage til kommunen bad min far mig hente geværet frem igen.

Igen blev det mørkt, men denne gang blev den nye gadelygte forsynet med en skærm, så både trafikanter og beboere var tilgodeset.

Jeg håber ikke igen at skulle ud med geværet.