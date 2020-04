Det var denne kampagne, Villabyerne omtale i avisen den 1. april.

DEBAT: Gift i haverne

Villabyerne - 15. april 2020 kl. 13:38 Af Marit Astrup, Lille Strandvej 4 A, 3 t.h.,Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en rigtigt vigtig meddelelse, som Villabyerne bragte i forrige nummer af avisen, 1. april, hvor Novafos og Hofor gør opmærksom på problemet med den gift, haveejere i vores kommune hælder ud i jorden.

Det er jo skammeligt, at det ligefrem er nødvendigt at lukke drikkevandsboringer. Det burde faktisk være en politisk sag fuldstændig at forbyde brug af giftige kemikalier i haverne. Inklusive imprægneringskemikalier i træ.

Det er da en absurd tankegang, at man sætter det rene drikkevand på spil blot for 'pyntens skyld'. Det er ikke engang livsnødvendige afgrøder, der er tale om, men blot visse haveejeres opfattelse af æstetik.

Gentofte Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at være del af netværket 'Grøn Have', så det ville da være oplagt for kommunen at forbyde brug af gift i private haver? Og også offentlige anlæg.

Der tales jo så meget om tabet af biodiversitet i disse år. De friserede haver er med til at minimere fuglelivet.

Der er så meget, vi skal vænne os til i denne corona-tid, og der er mange omstillinger. Nogle gange finder man nye værdier i alt det anderledes.

Måske flere ville få øjnene op for mere viltre og naturlige haver? Eller blot et hjørne af haven, hvor man så kunne lade "græsset gro højt som et fuglefløjt" (Benny Andersen).

Man ville blive belønnet med flere fugle, med flere sommerfugle, vilde bier og i heldigste fald et pindsvin eller to.