DEBAT: Gentoftes klimaplan - husk den kollektive trafik

Som løsninger nævnes at fremme elbilisme, at gøre det nemmere at bruge delebiler, at benytte samkørsel samt at styrke cyklisme til og fra skole og arbejde. Det er alt sammen fint, men jeg undrer mig meget over, at kollektiv transport overhovedet ikke bliver nævnt?