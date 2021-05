Jeg er sikker på, at Michael Fenger vil kæmpe lige så hårdt som borgmester, som Hans Toft har gjort, skriver Rasmus Jarlov i sit læserbrev. Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Gentoftes interesser i Folketinget

Villabyerne - 17. maj 2021 kl. 08:42 Af Rasmus Jarlov (K), medlem af Folketinget, valgt i Gentofte-kredsen Kontakt redaktionen

Liberal Alliances nye folketingskandidat, Peter Loft, skrev forleden et debatindlæg med titlen 'Hvem skal repræsentere Gentofte i fremtiden?', som var en henvisning til, at Hans Toft stopper som borgmester.

Jeg er sikker på, at Michael Fenger vil kæmpe lige så hårdt som borgmester, som Hans Toft har gjort.

Og i Folketinget er det i disse år mig, der har æren af at repræsentere Gentofte. Jeg er ved de seneste to folketingsvalg blevet valgt af Gentoftes borgere til at være kredsens mand i Folketinget og varetager opgaven efter bedste evne.

Derfor kæmper jeg så godt, jeg kan, for alle de landspolitiske sager i Folketinget, hvor Gentofte har særlige interesser.

Jeg og Det Konservative Folkeparti kæmper som et af de eneste partier for lavere kommunal udligning. Vi kæmper for at holde boligskatterne nede, og vi kæmper eksempelvis for at få støjværn langs de motorveje, som kører gennem kommunen.

Det er ikke altid en nem opgave at varetage Gentoftes interesser, når mange politikere fra resten af landet primært ser Gentofte som et område, man kan tage penge fra.

Vi kan jo ikke prale af, at det er lykkedes for os eksempelvis at få sat udligningen ned. Tværtimod bliver den nu sat op, fordi regeringen og Venstre blev enige om dette sidste år.

Men det er helt sikkert, at det er vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at kæmpe og lade høre fra os. Jeg er glad for, at Peter Loft nu også stiller op, og i øvrigt skal alle borgere i Gentofte vide, at de altid kan kontakte mig, hvis de vil gøre opmærksom på landspolitiske sager, som er vigtige for lokalområdet.

