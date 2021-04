DEBAT: Gentofte prioriterer børn og unges trivsel - også i en coronatid

I Gentofte er vi helt opmærksomme på, at der er børn og unge, som har det ekstra svært. For eksempel på grund af sygdom, ensomhed eller angst - eller særlige omstændigheder i familien.

Derfor har det været en prioriteret opgave for medarbejdere på blandt andet skoler og i dagtilbud at hjælpe familierne med at få øje på de mange tilbud og muligheder for hjælp, man kan gøre brug af.