DEBAT: Gentofte er netop ikke en jantelovskommune

Villabyerne - 28. juni 2021 kl. 06:28 Af Marie Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup Kontakt redaktionen

Debat I 2018 udtalte daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA), at de højt begavede elever alt for ofte bliver overset i folkeskolen, og at "Danmark er et jantelovsland på godt og ondt. Mest på ondt. Det betyder, at vi ikke gør nok for dem, der er særligt dygtige, og ikke er opmærksomme på deres behov."

Det har rumsteret i mig lige siden. For som psykolog er jeg optaget af trivsel - for alle børn. 10 procent af Danmarks børn er højt begavede, det vil sige har en IQ over 120, og jeg har en hypotese om, at andelen af højt begavede børn i Gentofte Kommune er højere. Høj begavelse kan virke som et luksusproblem, men desværre viser undersøgelser, at mellem 36 til 40 procent af disse børn mistrives.

Først kræver det, at man spotter disse børn. Lærerne og psykologerne er ikke klædt ordentligt på, og det kan være svært for forældrene at spotte, da det ofte ikke manifesterer sig som flid eller høje præstationer. Mange ved ikke, de skal kigge efter høj retfærdighedssans, følsomhed, humor og selvkritik. Børnene begynder i stedet at føle sig ensomme og forkerte, udvikle lavt selvværd og kede sig - og ofte også at lave ballade.

Gentofte Kommune har heldigvis et særligt center, som arbejder med at sikre trivslen for højt begavede børn. Vi er nemlig ikke en jantelovskommune. Centrets koordinator Jan Andreasen gør et fantastisk stykke arbejde, men centret har brug for flere ressourcer.

Det ved jeg, både som mor til højt begavede børn (vi har måttet flytte et barn til en skole udenfor kommunen) - men også fra min involvering i foreningen Gifted Children, hvor forældrene i Gentofte er frustrerede.

Det er relativt nemt at klæde vores lærere og psykologer på til at spotte disse børn - og relativt nemt og billigt at hjælpe børnene.

Selvfølgelig skal vi i Gentofte Kommune sørge for disse børns trivsel.