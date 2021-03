Var det ikke en idé at bruge nogle kræfter på at gøre ladestanderne og de tilhørende skilte til en gevinst for fællesarealerne, som Gentofte har gjort på andre områder, spørger Helene Brochman i et debatindlæg. Pressefoto

DEBAT: Gentofte-design til ladestanderne, tak

Gentofte Kommune er i færd med at sætte ladestandere til elbiler op over hele kommunen. Det kan man kun være tilfreds med.

Men i iveren efter at fremme dette gode initiativ er det som om, der ikke lige er nogen, der har tænkt på, at ladestanderpladserne bliver en markant del af bybilledet. Og som de er udformet i dag ikke ligefrem på en pyntelig måde.

I Gentofte har vi stolte traditioner for godt design i vores fælles byrum - Engelhardts vejskilte, plakatsøjler og husnumre er ikke bare ikoniske for Gentofte, men også en daglig glæde at se på.

Var det ikke en idé at bruge nogle kræfter på at gøre ladestanderne og de tilhørende skilte til en tilsvarende gevinst for vores fællesarealer i stedet for at vælge standardløsningen, der bare er grim?