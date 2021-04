DEBAT: Gentofte Kommune har kapituleret

Det er ansvarsforflygtigelse og en skændsel, når formanden for Teknik- og Miljøudvalget i flere omgange gør trafiksikkerheden i kommunen til et fælles ansvar, og når hun omtaler ulovlige parkeringer som uhensigtsmæssige parkeringer.

I Gentofte kan enhver se bort fra skiltning om parkeringsbegrænsninger. Brugere af meget dyre biler synes mest friske på at udnytte dette frirum. Svingbaner er oplagte parkeringsområder. For ikke at udstille håndhævelsesimpotensen alt for meget, er forbudsskilte fjernet fra steder, hvor kernevælgerne mødes i en sælger-/køberinteraktion. F.eks. omkring de populære take-out steder i den østlige ende af Duntzfelts Allé og Ahlmanns Allé.

Af uforklarlige grunde tåler kommunen flere steder endnu borgernes ydmygelse. F.eks. når de trods forbudsskiltene ved Sofievejs begyndelse ved Strandvejen parkerer massivt i begge sider af vejen. I Gentofte behøver man ikke frygte at få en p-afgift, med mindre man parkerer på et område, hvor regeloverholdelsen er udliciteret til et privat selskab.