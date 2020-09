DEBAT: Gentofte Hospital gør det stadig godt

For 16 år siden skrev jeg et læserbrev om mine oplevelser ved første indlæggelse og ophold på hospitalet, hvor jeg roste det hele meget.

Jeg må sige, at årene ikke har slidt på den oplevelse, for jeg oplever stort set hver eneste gang, at personalet er utroligt søde, imødekommende og lune, så opholdet i høj grad bliver en positiv oplevelse.