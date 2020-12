Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Gentofte Ejendomsselskab går nu i gang med opførelsen af almene boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Gentofte Ejendomsselskab går nu i gang med opførelsen af almene boliger

Villabyerne - 12. december 2020 kl. 17:25 Af Ole Lund Petersen, fmd. Gentofte Ejendomsselskab, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte Kontakt redaktionen

Som mange Vangede­borgere har registreret, er institutionsbyggeriet ved Sognevej ved at være færdigt, og Gentofte Ejendomsselskab (GE) har i et samarbejde med vores administrationsselskab KAB og Gentofte Kommune indgået en grundkøbsaftale samt igangsat nedrivning af de tidligere handicapboliger.

GE/KAB forventer, at opførelsen af de almene boliger kan begynde i begyndelsen af 2021, og boligerne forventes klar til indflytning i midten af 2022.

Når vi ser tilbage på forløbet, startede det med, at Gentofte Kommune i budgetforliget fra 2015 skabte mulighed for, at der kunne opføres almene boliger på denne attraktive grund.

Vejen har været lang, men det glædelige er, set fra et alment boligselskabs synsvinkel, at Gentofte Kommune har være interesseret i denne non profit boligform.

Vi håber, at der i fremtiden kan findes andre muligheder i Gentofte Kommune, hvor gode almene boliger kan opføres, gerne i samarbejde med andre boligformer, for at kommunen kan leve op til FN's verdensmål om gode, sunde boliger, der kan betales af f.eks. håndværkeren, politibetjenten, sygeplejersken, pædagogen og de personer, der har været udsat for sociale begivenheder i Gentofte Kommune, der betyder, at de ikke behøver at forlade kommunen for at finde en bolig.

Da boligerne ligger i et område med personer, der har forskellige handicap, vil der selvfølgelig være en opmærksomhed fra Gentofte Ejendomsselskabs side på, at de nye beboere er indstillet på at leve og bo i området.

De almene boligselskaber er vant til, at der bor flere forskellige befolkningsgrupper i et boligområde, så vi regner med, at den erfaring, vi har opbygget, kan bruges i Mosevang.

Vi håber desuden på et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, når der skal anvises boliger og regner med, at vi også får et samarbejde med institutionerne.

Vi glæder os til at vise vores nye boliger. Gå en tur og følg byggeriet eller gå ind på vores hjemmeside www.gentofte ejendomsselskab og se under bjælken Mosevang.