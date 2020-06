DEBAT: Gentofte, Corona og hjælpepakker

I Villabyerne 17. juni bragtes et læserbrev af Colette Brix omhandlende hjælpepakker i forbindelse med Corona-krisen.

Jeg kan kun give hende ret i de fremførte synspunkter og har nedenfor et par supplerende bemærkninger.

Corona-krisen har ramt dansk økonomi som aldrig før set - det skulle da lige være oliekrisen helt tilbage i 1972-1973, som medførte et økonomisk tilbageslag, der strakte sig over næsten 10 år.

Finansministeriet og de økonomiske vismænd vurderer, at situationen aktuelt vil medføre et fald i den samlede produktion på mellem tre og seks procent i indeværende år på landsplan. Og for de kommende år ser situationen ikke meget lysere ud.