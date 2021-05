DEBAT: Gæs angreb pædagog og sendte vuggestuebørn i søen

Det undrer mig, at Villabyerne ikke har dækket den dramatiske vandgang, som fire vuggestuebørn i en ladcykel fik i Gentofte Sø i sidste uge. Det skete, da en flok gæs angreb cyklen og generede den pædagog, der førte cyklen så meget, at han kørte ud over den lange bro i det nordvestlige hjørne af søen og ud i vandet.