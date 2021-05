Per Bruun Andersen vil gerne i dialog med Gentofte-borgerne om det, han opfatter som gåseproblemet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Gåseproblemer ved Gentofte Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Gåseproblemer ved Gentofte Sø

Villabyerne - 14. maj 2021 kl. 06:55 Af Per Bruun Andersen (K), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

Angående gåseproblemer ved Gentofte Sø konstaterede jeg sidste år i Villabyerne, at der nok skulle en lovændring til for at gøre noget effektivt for at holde bestanden nede.

Jeg må konstatere, at en lovændring ikke er lige om hjørnet, da problemet ganske enkelt ikke har Folketingets bevågenhed. Og ja, det er et problem ved Gentofte Sø, hvis man ønsker at benytte søen som rekreativt område og til ophold, idet alle græsarealer, legepladser m.m. er indtaget af gæssene. For ikke at tale om alle de omkringliggende haver, som lige om lidt bliver indtaget af sultne teenagegæs.

Jeg elsker naturen og er stor tilhænger af biodiversitet, hvorfor jeg bl.a. er biavler og medlem af bestyrelsen for Gentofte Kvæggræsserlaug, der er et Natur 2000 projekt. Men gæssene ved søen skævvrider efter min mening balancen ved søen.

Hvad kan vi så gøre? Så snart talen går på at tage livet af gæssene, ødelægge deres æg eller lignende, har følelserne helt forståeligt en tendens til at løbe af med mange mennesker, selvom jagt på gæs er helt normalt. Bare ikke i byområderne. Malmø fik sidste år dispensation til at skyde nogle af dyrene i det tidlige forår, hvilket fik en del dyreelskere og organisationer op af stolene.

Vi må tænke nyt og kreativt. Det er jo ikke gæssenes skyld, at vi har skabt nogle ideelle forhold for dem.

Flere borgere henvendte sig til mig på baggrund af artiklen sidste år, og specielt en borger har været meget aktiv og kommet med en del forslag til, hvad man kan gøre ved naturen, så det igen kan blive nogle brugbare rekreative områder vi har, tak for det. Men jeg vil gerne høre fra flere, både dem, der er for og imod, at vi skal gøre noget. Jeg vil, som privatperson, gerne invitere til dialog om emnet på plænen foran Kløckershave (Kælkebakken) tirsdag 18. maj kl. 17.30. Der kan I komme med ideer og meninger, så vi måske kan finde frem til løsninger, der på den lange bane kan holde.

relaterede artikler

DEBAT: Gør noget ved gåseplagen 08. maj 2021 kl. 09:13

Endnu en ihjelbidt gås: Konflikt ved sø fortsætter 11. marts 2021 kl. 06:43

K-politiker: Gæs i Gentofte kalder på lovændring 24. juni 2020 kl. 18:46