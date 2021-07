Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fup og fakta om Bellevue Strand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Villabyerne - 25. juli 2021 kl. 07:51 Af Carsten Petersen, Ordrupvej 67b 3 t.h. Charlottenlund Kontakt redaktionen

Debat I Villabyerne 14. juli bragtes en helsides artikel om forholdene på Bellevue Strand. Kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Weidinger (AW) anfører, at vandpiber og høj musik ødelægger vores strande (læs Bellevue-læs personer af anden etnisk herkomst). Ja faktisk er AW ikke tryg ved at opholde sig her. Der peges også på kaotiske parkeringsforhold i området.

For at danne mig mit eget indtryk, cyklede jeg ned til området på en dejlig og solrig sommerdag i sidste uge. Der var ingen vandpiberygere, ingen høj musik og ingen anvendelse af engangsgrill. Der lå heller ikke affald som for eksempel pizzabakker spredt rundt som påstået. Og iøvrigt heller ingen badende gæster, for vandkanten er stenet, fyldt med alger og temmelig ildelugtende. Kun få gæster, vist nok en enkelt familie af anden etnisk herkomst. Slet ingen services, som fx udlejning af vandcykler. Strandområdet er simpelthen gået i stå og i kraftigt forfald.

Og hvad angår parkering, holder der rigtig nok en del biler parkeret, hvor Lille Strandvej resten holder parkeret bagved. Kristine Kryger rammer plet, når hun siger, at vejen frem er adfærdsregulering via nudging. Så det er bare om at komme igang.

Så ja, Bellevue Strand er ikke et rart sted at opholde sig ved mere. I stedet for at bruge tiden på at beskrive det vi alle ved, så bør kommunalbestyrelsesmedlemmer skabe løsninger, så ikke bare stranden, men også områderne heromkring kan udvikle sig. Venligst uden racistiske overtoner.

