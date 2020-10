DEBAT: Frustrerende opråb til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

En læser er frustreret over uforståeligt brev fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Villabyerne - 20. oktober 2020 kl. 08:32 Af Monica Krog-Meyer, Eivindsvej 25, 1., Charlottenlund Kontakt redaktionen

Til rette vedkommende.

Jeg har modtaget brev i min E-boks fra jer. Et brev, der lige så godt kunne være sendt til min mailboks direkte, eftersom jeg er fjernvarmekunde. Nuvel, det vælger I så.

I skriver, at det er et varsel om ændring i incitamenttaksten. Bare jeg skriver det her i mailen, reagerer min stavekontrol. For det ord kender den ikke. Det gør jeg heller ikke.

Dernæst en lang forklaring, som ikke giver nogen mening whatsoever for en almindelig borger, uden kendskab til fjernvarme. Det er simpelthen for ringe!

Hvorfor henvender I jer ikke til en kommunikationskyndig, der med mere almindelige ord forklarer, hvad det drejer sig om?

Uanset hvor meget umage jeg gør mig, så forstår jeg ikke ordet, og dermed besværliggør det i nogen grad min mulighed for at forstå resten, hvor andre sære ord dukker op. Jeg sidder tilbage med en formodning om, at det er en fiffig måde at varsle forhøjet indbetaling, som tilmed nu har at gøre med, hvordan JEG optræder.

Når man modtager fjernvarme, er der en måler, der fortæller en, hvor meget man forbruger og derfor skal betale. Nu er det en tilbageløbstemperatur, der bestemmer prisen. Ikke et ord om, hvordan den måles! Ikke et ord om, hvordan jeg som forbruger kan sænke min tilbageløbstemperatur!

Hvis det i al sin enkelthed drejer sig om, at jo mere varme jeg bruger, jo højere er min tilbageløbstemperatur, hvorfor skriver I så ikke det?

Måske endda med eksempler på, hvordan temperaturen påvirker prisen i forhold til de regninger, vi hidtil har betalt, så man kan se, hvordan systemet virker? Det ville være ret smart for os forbrugere.

Jeg sidder tilbage totalt frustreret og ser frem til, at nogen på kommunalbestyrelsesmødet 14. december tager dette op og begribeliggør jer, at I er til for os og ikke omvendt. At I bør servicere os langt bedre, så vi kan føle os i sikrere hænder end nu.

Derfor sætter jeg Villabyerne på cc, i håbet om at min klage bliver bragt ud til alle de andre, der som jeg sidder skeptiske tilbage, for slet ikke at tale om dem, der opgiver og med gru ser frem til næste regning.

Svar fra Gentofte Gladsaxe Svar fra Johan Sølvhøj Heinesen, chef for drift og projekter i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme:

Vi må desværre medgive, at brevet er svært at forstå og burde være sendt ud i en anden form. Vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at varsle, at vi for nogle kunder ændrer et element i den måde, fjernvarmen afregnes på. Det er vores forventning, at den nye beregningsmetode generelt ikke giver øgede udgifter for kunderne.