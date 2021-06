Det nye sort er grønt, vildt grønt. Her er vi hjemme hos Grøn Guide i Gentofte. Foto: Karen Stevnbak

DEBAT: Frodige vejkanter forvandles til friserede græsplæner

Villabyerne - 23. juni 2021 kl. 13:51 Af Kirsten Tind, Dalstrøget 83, st. th., Dyssegård Kontakt redaktionen

I en stor artikel i Villabyerne den 16. juni 2021 og i tillægget 'Gentofte lige nu' kalder Gentofte Kommune sig for 'Danmarks vildeste kommune' - og beder haveejerne lade et stykke havejord stå urørt hen for at give plads til flere vilde planter og insekter.

Tager du til København, er det tydeligt, at kommunen ikke klipper vejkanterne det meste af sommeren, og for mig er det en ren fornøjelse at køre langs den bølgende frodighed af blomstrende af vilde planter - blandet med dyrkede eksemplarer af lyserøde Esparsette-blomster.

Gentofte Kommune er derimod flittig til at lade græsslåmaskinerne klippe vejkanterne uge efter uge, så de forvandles til flade friserede græsplæner.

Et meget slemt kommunalt klippe-eksempel er den lille bakke ved Vangedevej, vist kaldet 'Dan Turèlls høj', som ganske vist lige nu er hvid af blomstrende margueritter på toppen, men hvor skråningen ned til vejen er barberet til ukendelighed. Da området blev anlagt for at par år siden, såede kommunen skråningen til med blandt andet Bakkenellike, Sølv-Potentil og Kællingetand. Sidste år, præcis da Bakkenellike stod i fuldt flor med lyserøde blomster, blev skråningen klippet. I år er skråningen klippet ned igen. Hvorfor?

Svar fra Park og Vej, Gentofte Kommune: Kære Kirsten.

Det er dejligt, at du bakker op om udviklingen hen mod større biodiversitet og et mere naturligt udtryk i Gentofte Kommune. Skråningen ved Baunehøj på Vangedevej blev netop anlagt som en eng for at skabe plads til en rigere flora og understrege sammenhængen med Nymosen på den anden side af Vangedevej.

For at sikre en eng med mange forskellige blomster, skal skråningen slåes én gang om året - i september eller oktober - og det er derfor en uheldig fejl, at skråningen er slået allerede nu.

Vi arbejder med en ambitiøs grøn strukturplan, hvor vi bl.a. ved at skrue ned for antallet af slåninger på grønne arealer på sigt kan øge biodiversiteten i kommunen.

Af samme grund deltager Gentofte Kommune i Miljøministeriets konkurrence 'Danmarks vildeste Kommune'. Men det tager tid, for det er samtidig en kultur, der skal ændres - både hos borgerne og internt i forvaltningen.

