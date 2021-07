30. juni 2020 skrev Villabyerne om Jesper Rømer, der gerne ville bestille en fartkontrol til Smakkegårdsvej, men måtte sande, at politiet ikke ville komme ud. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Frit slag for at køre - endnu mere - for stærkt på Smakkegårdsvej? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Frit slag for at køre - endnu mere - for stærkt på Smakkegårdsvej?

Villabyerne - 08. juli 2021 kl. 09:25 Af Anne Mette Bæk, Smakkegårdsvej 22, Gentofte Kontakt redaktionen

Jeg har med en vis forfærdelse læst artiklen i Villabyerne den 30. juni om trafikgener på Smakkegårdsvej.

Jeg har den 10. juni selv henvendt mig til Gentofte Kommune om præcist samme problem, men har endnu ikke modtaget svar.

Det er meget utrygt for børn - og alle os andre - at færdes på Smakkegårdsvej, hvor der generelt køres for stærkt og ofte meget stærkt! Vi har også oplevet flere farlige situationer med biler i hasarderede overhalinger eller i farlige opbremsninger og manøvrer.

Som det fremgår af artiklen, har politiet og kommunen tilsyneladende givet carte blanche til denne adfærd? Det er tilmed nu meldt offentligt ud, at politiet ikke kan/vil foretage fartkontrol på vejen, så nu er der altså frit slag for at køre for stærkt og gøre livet endnu mere utrygt for alle beboere i området?

Kan det virkelig passe, at politiet kan afvise at komme ud og lave trafikkontrol, når man ved, at der er problemer med hastigheden?

Det er positivt, at der tilsyneladende endelig er et vejforbedringsprojekt på vej, men Gentofte Kommune bør tage sit ansvar og snarest få foretaget fysiske ændringer. Den lange række af parkeringspladser på begge sider af vejen bruges kun i meget begrænset omfang og får vejen til at fremstå endnu bredere og opfordrer derved indirekte til at køre for stærkt.

Her kunne man plante vejtræer og lave grønne bede. Det ville både forbedre trafiksikkerheden og være en betydelig forskønnelse af en af de centrale veje i Gentofte kommune.

Indtil da bør der opstilles stærekasser eller udføres fartkontrol jævnligt, da der er brug for, at bilisterne letter foden fra speederen på Smakkegårdsvej.

relaterede artikler

Vil indsnævre stærkt trafikeret vej 16. april 2021 kl. 07:21