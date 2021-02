Det giver et forvrænget billede, når man vil kategorisere friskoleelever som en særlig elite, skriver Peter Bendix Pedersen i et debatindlæg. Pressefoto

DEBAT: Friskoleelever tilhører ikke den såkaldte elite

Alligevel fremturer nogle politikere, meningsdannere og tænketanke, at friskoler er for en særlig velstillet gruppe elever. Hvorfor? Fordi politik også er følelser og fordi forenklinger er lettere at kommunikere.

Den konklusion er ret firkantet, fordi den ikke tager højde for, at der er stor forskel på den socioøkonomiske profil på friskoler og øvrige private skoler.

Analysebureauet Analyse & Tal er derfor dykket ned i sektoren for at se nærmere på nuancerne.

Vi må konstatere, at debatten om friskoler og folkeskoler i Danmark tegner et unuanceret billede af grundskolen i Danmark. Det giver slet og ret ikke mening at kalde friskoleelever for 'elite'.