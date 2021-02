DEBAT: Friskoleelever tilhører i stort omfang eliten

Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne, anfører blandt andet, at friskoleelever ikke tilhører den såkaldte elite - uden at han dog giver os en definition af, hvad der menes med en elite.

Den viser, at elever på friskoler kommer fra hjem med en indkomst, der ligger helt op til 26 procent over indkomsten hos familier med børn i folkeskoler.

Husk i den forbindelse på, at betalingen for en plads ligger mellem 1.000 og 2.000 kr. måned, så det kræver lidt luft i budgettet at sende et eller flere børn på en friskole.