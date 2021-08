Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fra grim tankstation til forfærdeligt byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fra grim tankstation til forfærdeligt byggeri

Villabyerne - 31. august 2021 kl. 11:00 Af Flemming Bækkeskov, Ved Kæret 12, Gentofte Kontakt redaktionen

Fra grim tankstation til forfærdeligt lejlighedskompleks - på Baunegårdsvej i Gentofte. Kommunens embedsmænd og politikere må da nægte at godkende det nybyggeri, der er illustreret i Villabyerne 18. august. Et projektforslag, der både i sit arkitektoniske industribygningsudtryk og højde falder helt uden for det bybillede, der ellers findes i Gentofte.

Bygningen ligner mest af alt et forfaldent lagerkompleks fra New Yorks værste kvarterer. Egentlig vil grunden mest egne sig til at blive udlagt som grønt område, som vi nok er rigtig mange, der ville sætte pris på. Men ellers bør et nybyggeri på den grund være både tilbagetrukket i forhold til vejen, samt være væsentligt lavere end det foreliggende forslag - måske 2-3 etager.

Det er så muligt, at 'deve­loperen' ikke kan få økonomien til at hænge sammen - men det skal jo ikke gå ud over os borgere i Gentofte. Kommunalpolitikerne må nu træde i karakter og holde fast på, at Gentofte skal vedblive at være en miljøvenlig grøn kommune og kræve et helt andet byggeri på grunden.