Brug tangen som kompost i din private have, lyder rådet fra vor læser. Arkivfoto

DEBAT: Fra Hellerup Strands tangplage til spisebordet

Villabyerne - 18. juli 2020 kl. 11:28 Af Eli Heckscher, Mosegårdsvej 54, Gentofte Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Luk op for den positive hjernehalvdel og lad tang og søgræs få et nyt liv i din have.

I min have i Vangede havde jeg cirka 10 kvadratmeter af græsplænen, som irriterede mig, når plænen skulle slås. Det var vanskeligt at vende plæneklipperen. Jeg orkede ikke at grave plænen op og erstatte græsset med køkkenhave.

Så kom DR1's Jørgen Ryge til hjælp. En udsendelse fra en have i Hvidovre, omhandlende permakultur, inspirerede mig til at afprøve tang og søgræs til kartoffeldyrkning.

På en tur til Hellerup Strand - inden den famøse oprensning af tang - forsynede jeg mig med fire affaldssække med opskyllet tang og søgræs.

Jeg lagde 2 x 10 kartofler i rækker på mit overflødige græsareal og dækkede herligheden med søgræs. Efter et par uger så jeg de første kartoffelplanter gro op gennem søgræsset.

Da kartoffelplanterne nåede 10 cm, hentede jeg atter fire affaldssække tang på Hellerup Strand og 'hyppede' mine kartofler med et friskt dække af søgræs.

I dag, otte uger efter lægningen af kartoflerne, blomstrer planterne lystigt. Der er ingen ukrudt omkring planterne, ligesom skimmel og andet utøj ikke trives i søgræsset.

Om 14 dage forventer jeg at kunne høste de første kartofler, helt rene, uden jord, lige til at komme i gryden.

Ved siden af kartoffelbeddet har jeg nogle rækker med jordbær.

Mellem rækkerne spirer gennem hele forsommeren store mænger af ukrudt, som jeg sjældent når at luge.

Som forsøg placerede jeg søgræs og tang mellem jordbærplanterne. Stor var min overraskelse, da ukrudtet holdt sig borte, og jordbærrene lagde sig renvaskede af regn på søgræsset. Snegle og andet utøj trives ikke på søgræs og tang.

Resultatet udeblev derfor ikke, da jeg høstede rene og velsmagende jordbær uden jord - lige til at spise.

Brug gerne min erfaring med kartoffeldyrkning og ukrudtsbekæmpelse til, ganske gratis, at holde Hellerup Strand fri for ildelugtende, rådnet tang og søgræs - og spar kommunekassen for ekstra omkostninger til at holde vores dejlige strand ren.