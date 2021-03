Lad vedbenden i Forstbotanisk Have være, lyder den klare appel fra skribenten, der er medlem af bestyrelsen i Forstbotanisk Haves Venner. Foto: Birgitte Rühmann

DEBAT: Forsthavens vedbend er ikke skadelige, tværtimod

De er blevet til mangeårige træer, der er startet som lianer, der formerer sig uden at sætte frugt, men når vedbend er ca. 10 år gamle, bliver de til træer, der både er smukke og nyttige, idet de blomstrer længe, tiltrækker bier og andre insekter og sætter frugt, som spises af fugle og andre mindre dyr i skoven.

Fuglene bor ligefrem i vedbendtræerne, og da disse er stedsegrønne, optager de CO2 til fotosyntesen hele året, mens løvfældende træer kun optager CO2, mens bladene er grønne og sidder på træerne. Derved bidrager de mere end de løvfældende skovtræer til at dæmpe den globale opvarmning.

Vedbend er derfor i høj grad en nytteplante i en delvist forvildet skov som Forstbotanisk Have. De er (var) også enestående smukke og usædvanligt gamle.

Men nu står ingen af Forsthavens meget gamle vedbend til at redde, fordi en person i en årrække har savet dem af forneden i et misforstået forsøg på at hjælpe de træer, som vedbend klatrer op ad. Det er virkelig trist!

Hvis nogen skulle kende den person, som har foretaget denne massakre, så må I endelig få stoppet vedkommende eller anmelde ham til skovfogeden. Det er intet mindre end en katastrofe, at Forsthavens vedbendtræer er blevet mishandlet til døde.