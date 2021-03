Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Forbud mod at fyre i brændeovn i byområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Forbud mod at fyre i brændeovn i byområder

Villabyerne - 28. marts 2021 kl. 07:21 Af Morten Gjøl, Ericavej 154, Gentofte Kontakt redaktionen

De fleste kender hyggen ved at tænde op i en brændeovn og mærke den intensive varme. Langt de fleste ved også, at brænderøg lugter og sender forurenende partikelrøg ud i omgivelserne. Det er sikkert også grunden til, at langt de fleste brændeovnsejere bruger deres brændeovn under hensyn til omgivelserne, og ikke mindst dem selv, da de giftige partikler jo også spredes indendørs. Desværre er der enkelte brændeovnsejere, der bruger deres brændeovn i døgndrift.

Hvis ikke det var fordi, nogen havde lagt en folder i vores postkasse fra LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening - og vi samtidig havde følt os voldsomt generet af røgen fra vores nabos døgnafbrænding af træ, havde vi nok heller ikke meldt os ind i LOB. Det kan jeg varmt anbefale, hvis man på nogen måde er generet af brænderøg, hvad enten det er periodisk, eller i døgndrift.

Som medlem af LOB fik vi i sidste uge en mail om et borgerforslag om forbud mod fyring i brændeovne i byområder. Borgerforslaget kan ses på www.borgerforslag.dk 'Forbud mod brændeovne i byzonen', og jeg vil opfordre til at støtte til dette forslag.

Til trods for at brændeovne udsender ufiltreret partikelrøg, der hvert år er skyld i mere end 600+ dødsfald i Danmark, er der endnu ikke nogen politikere, der har modet til at forbyde fyring i brændeovne. Det er endda dokumenteret, at de 25 procent af husstandene i Danmark, der har en brændeovn, forurener mere end den samlede biltrafik forurener i Danmark hvert år. Det ville derfor være oplagt med en politisk diskussion om nødvendigheden af at fyre i brændeovn.

I stedet for et forbud kunne det være et kompromis, at man maksimalt måtte fyre to timer i døgnet. Jeg vil tro, det vil fjerne op mod 80 procent af nabogenerne ved brænderøg og samtidig reducere den samlede udledning af giftige partikler tilsvarende og dermed også antallet af dødsfald per år.