Både den 19. og 26. maj har flere debattører efterlyst, at Søren Heisel, Gentoftes socialdemokratiske viceborgmester, tager stilling til regeringens flygtningepolitik. Udklip fra Villabyerne 19. maj

DEBAT: Følelsesporno i en vanskelig debat om flygtninge

Villabyerne - 04. juni 2021 kl. 09:14 Af Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte Kontakt redaktionen

Der har været to indlæg omkring flygtninge fra Syrien, henholdsvis fra Gitte Haslebo, tidligere Alternativet, og Marie Brixtofte, opstillet for de Radikale, der kommer med en opfordring til Søren Heisel, viceborgmester for Socialdemokratiet om at tage stilling til flygtningepolitikken.

Man må igen konstatere, at den højere middelklasse og overklassen endnu engang fremkommer med deres meninger omkring sikkerheden i Syrien og flygtningepolitikken.

De mener at vide, hvor der er sikkert, og hvordan flygtningepolitikken skal håndteres - siddende i deres ejerboliger langt fra integrationsindsatsen.

Man ser åbenbart bort fra det system, vi har opbygget, hvor ansatte i vores embedsværk vurderer, hvor de mener, der er sikkert.

Selv Sverige er begyndt at åbne for, at der er steder i Syrien, som pt. er sikkert.

At Marie Brixtofte kommer med udtalelser om, "at vores syriske medborgere holder vejret og ikke tør sove om natten", er for mig følelsesporno i en vanskelig debat, for det ved hun intet om, men det er meget typisk for de radikale.

Begge indlæg henviser til en lille gruppe socialdemokrater, der er gået offentligt ud, og tager dette til indtægt for, at der er stor utilfredshed med regeringens flygtningepolitik.

Dette er ikke korrekt. Der er uenighed og debat i alle partier, men den store uenighed? Næh.

Hvem står med integrationsindsatsen i Gentofte Kommune? Har villaejerne lejet værelser ud til flygtninge? Har de private lejlighedsejere? Eller som det tidligere blev foreslået, at man bygger et lille anneks i de store haver?

Intet er sket. De eneste, der faktisk står med integrationsindsatsen i Gentofte Kommune, når det gælder boliger, er de almene boliger, som ingen i Gentofte Kommune ønsker bliver opført i deres område.

Man ser bort fra de integrationsudfordringer, som hele landet står med - bare se på Sverige.

Derfor bakker jeg til fulde op om regeringens flygtningepolitik.

