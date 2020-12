Se billedserie Carsten Laursen er glad for den nye trafikløsning ved Jorden Rundt og Søbadet. Privatfoto

DEBAT: Flot trafikløsning på Kystvejen, endelig

Villabyerne - 14. december 2020 kl. 10:09 Af Carsten Laursen, Skjoldgårdsvej 6A, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Tillykke til alle os/jer, der færdes i området omkring Jorden Rundt og Søbadet, med at hensynet til tryghed og sikkerhed for cyklister og gående endelig har resulteret i en superflot og gennemført trafikløsning for kystvejen i dette område.

Farvel til det sidste tosporede, motorvejslignende stykke af Strandvejen mellem Hellerup og Helsingør, hvor man med livet i hænderne skulle krydse en bred cykelsti og to bilspor, som i nordgående retning typisk startede med en accelerationskonkurrence fra Jægersborg Allé, når de røde lamper slukkede.

Velkommen til en rolig, enkel, (1 spor) og tryghedsskabende afvikling af trafikken med gode oversigtsforhold med fine 'mellemlandingsøer' mellem cykelsti og bilbane for os bløde trafikanter.

Endelig, endelig må man sige.

Siden 2011, hvor en kvinde på cykel blev dræbt i et forsøg på at krydse de to nordgående spor, er vi mange, der har ønsket dette sted gjort mere sikkert og forsøgt at interessere Park og Vej i Gentofte Kommune for dette.

Siden har vi kunnet følge, hvorledes man alle andre steder på Strandvejen gik over til ét spor, imens Park og Vej i vores kommune stædigt argumenterede for at beholde den gamle 2-spors løsning på dette sted og helt frem til 2018 kaldte den gode løsning, man nu har etableret, for uhensigtsmæssig.

Om Park og Vej så har ændret mening her på det seneste, eller er blevet tvunget at udføre denne oplagte løsning, ved jeg ikke, men vi er mange, der er meget glade for, at vi nu efter snart 10 års dialog med kommunen endelig har fået dette problem løst. Og så endda på flotteste vis.

Tak til dem der har besluttet og gennemført dette.