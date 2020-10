En læser efterlyser flere rundkørsler til at sænke farten i kommunen. Modelfoto

DEBAT: Flere rundkørsler til kommunen

Villabyerne - 02. oktober 2020 kl. 14:06 Kontakt redaktionen

Af Hanne Holdt Hansen, Ejgårdsvej 30B, 2.t.v. Charlottenlund

Jeg har i nogle år haft en lejlighed og bil i Alicante i Spanien og kører meget i bil i området.

Byen ligger langs Middelhavskysten og giver gode muligheder for både vild hurtigkørsel, bykørsel og hurtigkørsel ad cementbelagte lige veje.

Over alt gøres hyppigt brug af rundkørsler, og her har jeg lært, hvorledes rundkørsler er formidable til at få bilkørslen til at gå ned i fart, både før, under og efter mødet med rundkørslen.

Jeg anser det for at være den allerbedste metode til på en pæn måde at tvinge bilister til at reducere farten på.

Før rundkørslen tvinges bilisten til at sænke farten, både inden han kører ind i rundkørslen, mens han er der, og også når han skal starte op igen.

Alt foregår ved en langt lavere fart end før, og han er meget mere modtagelig for budskaber om at holde lave fartgrænser bagefter.

Når jeg har boet der et par måneder, føler jeg den danske ukontrollerede kørsel som værende meget farlig og meget lidt styret.

Jeg kan tilføje, at kørslen på den tværgående stærkt befærdede Ejgårdsvej har taget meget til de seneste år, og da den indeholder parkeringspladser for vejens beboere, som går i ukontrolleret fart og retning, med pakker og lignende, er den ligeledes blevet meget farlig, og vejen kunne godt trænge til at få en rundkørsel et sted.

