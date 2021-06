"Det er da underligt, at Gentofte Kommune accepterer at have færre medlemmer, end der er i landet generelt," skriver en læser. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Flere medlemmer af kommunalbestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Flere medlemmer af kommunalbestyrelsen

Villabyerne - 24. juni 2021 kl. 09:07 Af Marit Astrup, Lille Strandvej 4 A, 3 th., Hellerup Kontakt redaktionen

Jeg er en af de borgere i Gentofte Kommune, som Michael Fenger og andre af de konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer synes, det er så fint og tilstrækkeligt at gå ud og tale med.

Jeg har nu aldrig mødt nogen af dem. Det er også nemt at sige, at det at møde borgerne direkte, skulle garantere for demokratiet i en kommune. Man kan jo bare selv bestemme, hvem man går ud og møder.

Der har været nogle gode indlæg i Villabyerne, hvor kandidater til næste kommunalvalg har argumenteret for at øge antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. F.eks fra de nuværende 19 medlemmer til 25.

I min optik er det helt logisk, at der skal være et tilstrækkeligt antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i en kommune til at repræsentere borgerne bredt. Og for at sikre, at et enkelt parti ikke kommer til at sidde massivt på et flertal i årevis. Og det er da underligt, at Gentofte Kommune accepterer at have færre medlemmer, end der er i landet generelt.

Men det har nok noget at gøre med, at et enkelt parti sidder så hårdt på flertallet. Ikke særligt sympatisk og slet ikke demokratisk Det er virkelig nedslående, at Socialdemokratiet og de Radikale og sågar SF stemte nej til Enhedslistens forslag om at udvide kredsen fra de nuværende 19 til 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hvor er I henne med jeres grundværdier?

Det er da godt, at dette spørgsmål kommer op nu og før det kommende kommunalvalg. Tak for det - og bliv endelig ved med at bringe det på bane.

relaterede artikler

DEBAT: Udvidelse af kommunalbestyrelsen kan give mere borgernær politik 16. juni 2021 kl. 15:57