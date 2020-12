Vor læser ser ikke frem til, at udbygningen af fjernvarmenettet måske genoptages nu. Arkivfoto

DEBAT: Fjernvarme er et dyrt bekendtskab

Under overskriften 'Grund til optimisme i forhold til mere fjernvarme i Gentofte' skriver Villabyerne 25. november, at Gentofte Kommune vil genoptage udbygning af fjernvarmenettet.

Hvem er det - ud over måske det kommunale selskab 'Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme' - der ser med optimisme på en sådan udvidelse af fjernvarmenettet ?

Tværtimod er det dårligt nyt for mange af os naturgasbrugere - fjernvarme har vist sig at være et endnu dyrere bekendtskab end naturgas.