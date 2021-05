Michael Fenger skal nok kæmpe for Gentofte, skriver en læser.

DEBAT: Fenger kæmper for Gentofte

Villabyerne - 10. maj 2021 kl. 10:06 Af Carsten Petersen, Ordrupvej 67 b, Charlottenlund Kontakt redaktionen

I Villabyerne 28. april stiller Peter Loft i et læserbrev spørgsmålet, hvem der efter Hans Tofts afgang kan kæmpe for Gentofte - blandt andet i den mangeårige diskussion om det kommunale udligningssystem.

Mit svar fremgår af overskriften, men jeg har et par kommentarer til læserbrevet herudover.

Det anføres i læserbrevet, at syv kommuner, herunder Gentofte, betaler til ordningen, mens 91 kommuner modtager.

Det er ikke korrekt, jævnfør publikationen 'Kommunal udligning og tilskud 2021' (Indenrigs- og Boligministeriet), idet langt mere end syv kommuner bidrager - og dermed færre modtager.

I øvrigt hviler omfordelingsmodellen på et fintmasket net af objektive statistiske data, der tager sigte på, at omfordelingen af midlerne sker på et så objektivt grundlag som overhovedet muligt, og det er med til at sikre, at kortsigtede politiske hensyn ikke spiller ind i en så grundlæggende ordning.

Nu har Hans Toft som bekendt siddet i rigtig mange år på borgmesterposten i Gentofte, uden at det tilsyneladende har givet bonus med hensyn til at reducere Gentoftes betaling til udligningsmodellen - nærmest tværtimod.

Så jeg har en vis skepsis over for personer, uanset baggrund, som stiller op til valg for kommunalbestyrelsen med kommunal udligning som mærkesag.

Det er dejligt med en ny borgmester i ringen. Lad os se, hvad han kan levere af resultater på ovenstående problemstilling.

Og sørg nu endelig for, at denne meget tekniske sag vil ske på et fagligt og veldokumenteret grundlag.