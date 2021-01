DEBAT: Farvel og mange tak til borgmesteren

Så vil han af de allerfleste Gentofte-borgere blive husket for sin store og retfærdige modstand imod den plyndring, skatteborgerne i Gentofte er udsat for med den totalt håbløst uretfærdige udligningsreform, som betyder, at milliarder af kroner ryger ud til kommuner, der er dårligere til at administrere og økonomisere end Gentofte.

Vi er malkekøer for grådige kommuner, og det har vores borgmester kæmpet imod med næb og kløer, for han synes, det er uretfærdigt, at vores alt for høje skat skal stige, for at vi kan fodre grådige kommuner med et højere rådighedsbeløb til deres borgere end i Gentofte.