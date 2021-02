Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fartsyndere, fartmåling, bøder og klip i kørekortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fartsyndere, fartmåling, bøder og klip i kørekortet

Villabyerne - 09. februar 2021 kl. 14:27 Af Hanne Salomon Hvistendahl Ordrupvej 92, 3.th 2920 Charlottenlund Kontakt redaktionen

Debat Kære Erik Svane. Det er ikke særligt vanskeligt at undgå klip i kørekort og/eller bøder, det er helt frivilligt, om man vil give bidrag til "pengemaskinen", men det er gudskelov ikke den enkeltes bilist, der afgør, hvor hurtigt eller langsom der må køres på vort vejsystem, hvad enten det er i by eller på land. Det har vi fornuftige og ansvarlige folk til at afgøre.

Det er da lidt af en opgave at holde øje med det hele, når man sidder ved rattet, skilte, andre trafikanter, lyskurve, fodgængere, men den dag den opgave bliver for vanskelig, så må det være på tide at deponere sit kørekort for bestandigt.

Jeg er ret enig i, at der med fordel kunne sættes fartmålere op på Ordrupvej, mange kører alt for hurtigt også efter forholdene, for selv om der må køres maksimalt 50km/t, så er der mange, der blæser på det. Til tider er det hasarderet at køre 40 km/t eller at køre overhovedet. Det sker endda, at man må holde helt stille af hensyn til trængsel og medtrafikanter, varevogne der skal tømmes, ud- og indstigning, tidrøvende parallelparkeringer - irriterende.

Jeg har noteret mig din adresse, og jeg er da lidt beklemt ved den holdning, du har til trafikregler og hensyn. Tænk, hvis vi to skal ud at køre samtidigt - nåh pyt - jeg kører, som jeg plejer, overholder fartbestemmelserne og gør mig umage, passer på andres liv og helbred også. Det er mit ansvar som bilist. Jeg kan kun håbe på, at mine medtrafikanter har samme holdning.

