DEBAT: Fartgrænse på Kystvejen

ak for den historiske baggrund for kystvejen og dens fartgrænse, men sammenhængen med mit indlæg og pointe står mig ikke klar.

Mit spørgsmål var, hvorfor man opretholder fartgrænsen på 60 km/t på den relativt korte strækning, efter at have brugt ikke ubetydelige resourcer på at gøre vejen attraktiv også for de ikke-motoriserede.

Mit argument for at sætte hastigheden ned til 50 km/t er, at vejstøjen fra den motoriserede trafik er for voldsom ved 60 km/t og kan halveres ved at gå ned til 50 km/t. En hastighedsgrænse, der er gældende stort set hele vejen til Helsingør.