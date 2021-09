DEBAT: Farten ned, større sikkerhed, mindre støj

15 kommuner får nu mulighed for at sænke de lokale hastighedsgrænser til 40 km/t i udvalgte boligområder. Det er en treårig forsøgsordning under Vejdirektoratet, som SF mener at Gentofte bør være med i.

Vi er meget tilfredse med, at Park og Vej allerede er i gang med at søge om at blive en af de 15 kommuner, og vi håber, at Vejdirektoratet vælger os, så vi inden længe kan komme til i højere grad selv at bestemme hastighedsgrænserne i vores kommune. Hvis vi får nej, må vi tage andre initiativer til at få farten ned.