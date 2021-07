Arkivfoto: Per Heegaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fakkeltog for Jan Leth Christensen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fakkeltog for Jan Leth Christensen

Villabyerne - 17. juli 2021 kl. 14:00 Af Peter Nissen,Skovvej 31, Gentofte Kontakt redaktionen

De er så nemme at genkende, alle disse forvirrede og godtroende personer, der gemmer sig bag de røde faner og som retter deres naive retorik mod den private ejendomsret. Forstå det dog, I er genkendt, og vi er mange, der aldrig vil bøje os for det røde pak.

Læs også: Omstridt advokat truer med at offentliggøre fotos af strandgæster

Dette sammenrend af blåøjede idealister, bibliotekarer, halvstuderede røvere, pædagog- medhjælpere og kystbanesocialister har nu igen rettet skytset imod en sand forkæmper for ejendomsretten, en stridsmand, der ikke gemmer sig bag tomme floskler, men som sætter handling bag ord. En mand, som heroisk kæmper for ret til at overvåge og filme uønskede individer, der vil stjæle hans strandret.

Jeg taler om en hædersmand, advokat Jan Leth Christensen, der på et skilt i utvetydige vendinger frabeder sig uønsket selskab på sin strandgrund ud for Sigridsvej 25.

Naboerne rundt omkring Jan Leth Christensens nye pragtvilla har på intet tidspunkt budt ham velkommen, men har med smålig misundelse og idelige henvendelser forsøgt at lægge gift for denne handlekraftige advokats boligdrømme.

Er det ikke på tide, at vi sætter en stopper for denne forfølgelse? Men hvad skal man stille op, når naboer og en forvirret flok af venstreorienterede styrvolter - i slet skjult samarbejde med Villabyerne - rotter sig sammen. Man kan intet andet end at beundre advokaten, der som en anden Perry Mason, med loven i den ene hånd og et videokamera i den anden hånd, kæmper for at sin hårdt erhvervede strandret.

Måske var det på høje tid med et fakkeltog for at hædre Jan Leth Christensens kamp. Jeg forestiller mig, at unge fra partier som Nye Borgerlige og Konservativt Folkepartis Ungdom, der tidligere i historien har taget særstandpunkter, viser et initiativ? Nu er bolden givet op, og jeg følger spændt med i, hvad der nu sker.

relaterede artikler

Staten afviser omstridt advokat i plankeværksag 13. november 2018 kl. 15:25

Sigridsvej 25 udløser endnu en lokalplan 03. juli 2018 kl. 10:30