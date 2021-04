Behovet for at gøre noget ved trafikstøjen er stort, skriver Jeppe Bruus i et debatindlæg. Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Færre skal plages af støj fra trafikken

Villabyerne - 22. april 2021 kl. 10:10 Af Jeppe Bruus, formand for Folketingets Transportudvalg Kontakt redaktionen

I regeringens udspil til ny intrastrukturplan er afsat tre mia. kr. målrettet bekæmpelse af støj fra trafikken, der allerede i dag generer alt for mange borgere i Gentofte. Særligt naboerne til Lyngbymotorvejen.

Læs også: Vil indsnævre stærkt trafikeret vej

Et af de centrale pejlemærker i udspillet er, at færre skal plages af støj fra trafikken.

Det pejlemærke og omfanget af initiativer til bekæmpelse af støj er nyt, sammenlignet med tidligere infrastrukturudspil. Det er jeg rigtig glad for.

Som formand for Transportudvalget og repræsentant for Gentofte og Københavns Omegn har jeg aktivt arbejdet for, at udfordringerne med trafikstøj kommer højt op på den politiske dagsorden.

For behovet er stort. Over de seneste 10-15 år har støjproblemet vokset sig meget stort. Og støjen, der rammer vores boligområder, kommer primært fra statsvejene.

Derfor er der behov for, at vi tager hånd om problemerne på de eksisterende motorveje, og samtidig sørger for, at vej­udvidelser støjdækkes langt bedre end tidligere.

Det er der fokus på i det udspil, der er kommet.

Behovet er stort mange steder i Danmark. Jeg vil fortsat arbejde for, at pengene bruges dér, hvor de kommer flest borgere til gavn. Og at vi også fokuserer på at løse de eksisterende problemer. Dér, hvor motorvejene kører gennem tæt bebyggede byområder er dér, hvor problemerne er størst.

Ud over fokus på støj i regeringens udspil er det værd at have øje for den kæmpe udvikling af vores S-togsnet, der skal udvikles til at køre med metrodrift.

Det vil give langt flere tog, der kører hele tiden, og give et markant løft af den kollektive transport, der også vil komme Gentofte til gavn.

