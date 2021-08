Ole Lund

DEBAT: Færdig med fyrre?

Villabyerne - 17. august 2021 kl. 10:04 Af Ove Lund, Socialpolitisk Forum, Gentofte, Damtofte Søndre Stræde 6, Charlottenlund Kontakt redaktionen

'Tag kampen op imod aldersdiskrimination', var temaet på FN's internationale ældredag for nogle år siden. Sammenstillingen af "ældredag" og "aldersdiskrimination" peger på, at ældre er en særlig befolkningsgruppe med en række fællestræk, der fremprovokerer diskrimination.

Diskriminationen af en meget stor del af befolkningen er altså knyttet til det let forståelige - et tal. Et tal, der bliver tillagt et betydningsindhold, der reducerer livets kompleksitet til det forførende simple og ensliggørende: Alderen er alt, individet intet.

Hvis man karakteriserede alle under 30 som useriøse og sløve, ville det være en generalisering på linje med aldersdiskriminationens uudtalte indhold af, at ældre er færdige med fyrre - eller halvtreds - eller tres - eller hvilket tal man nu vil vælge. Naturligvis gælder stereotypen "alle under 30 er useriøse og dovne" lige så lidt på de fleste unge, som ordene affældig, mosgroet, senil, udlevet og afdanket passer på de fleste ældre.

Ikke desto mindre er det oftest de mindre flatterende ord, der associeres med ældre eller gammel og dermed "kvalificerer" gruppen til at blive genstand for diskrimination.

Selvfølgelig er der forskel på mennesker, der er 20, 50 eller 80, men forskellen består mindre i kvalitative karakteristika hos den enkelte end i de kulturtræk, der er dominerende i de tidlige dannelsesår: Påklædning, musik, kulturliv, sprog, samværsformer osv.

Samtidig med forskelligheden er der de meget centrale fællestræk, at vi er bundet sammen i familier, interesser og fælles vilkår.

Intet menneske lever alene, og ingen generation står for sig selv. Som individer og som generationer har vi brug for hinanden. Vi har brug for gensidig respekt og anerkendelse, fordi vi er dybt afhængige af alle talenter i vores individuelle og fælles stræben efter at udvikle os - som mennesker og som samfund. For nutiden og for fremtiden.

Vi er alle - unge som ældre - unikke. Vi har alle alders­uafhængige talenter: virkelyst, energi, kreativitet, overblik, tolerance osv.

De unge kommer med de nye tanker og den ambitiøse foretagsomhed, men de ældre møder til gengæld op med den særlige livsvisdom der først fås med alderen.

Derfor hænger vi sammen. Derfor burde aldersdiskrimination ikke være på dagsordenen. Færdig med fyrre.