DEBAT: Få Gentofte Sø beskyttet mod støj

debat Hvor er man dog heldig at bo i en kommune med en så smuk sø som Gentofte Sø. Hvor er det dog dejligt at gå rundt om søen med bl.a. rigt fugleliv og flot natur.

Men hvor er det dog ærgerligt, at turen rundt om søen kun for ca. 2/3 dels vedkommende kan ske uden stor larm fra Lyngbyvejen.

Jeg forstår, at man i kommunalbestyrelsen i disse coronatider overvejer, hvordan man gennem investeringer kan sætte ny økonomisk vækst i gang i Gentofte Kommune. Mit forslag er, at man støjdæmper det sidste stykke af Lyngbyvejen ud mod søen. Det vil ikke alene være til stor glæde for naturelskere og folk, som ønsker at gå en tur i fred og ro, men helt sikkert også for beboerne i området.