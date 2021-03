DEBAT: Etablering af fjernvarme sker på uvederhæftigt grundlag

I projektforslaget anføres, at det vil være nødvendigt at øge prisen på fjernvarme, hvis Gentofte Fjernvarme skal opnå det ønskede økonomiske overskud.

Projektrapporten angiver tillige, at der under helt særlige forudsætninger kan forventes økonomisk besparelser for de private forbrugere ved indførelse af fjernvarme. Den konklusion er rådgiverfirmaet nået frem til ved at sammenligne en families betaling for fjernvarme med en betaling for varmepumpe- opvarmning! Varmepumper, som praktisk talt er fraværende i Gentofte Kommune som boligopvarmning.

Hvorfor er der i rapporten ikke foretaget en sammenligning med opvarmning med gas, som jo er meget udbredt i kommunen? Svaret er, at rapportskriveren / Gentofte Fjernvarme, ikke ønsker at sammenligne med gasopvarmning. I rapporten står således: