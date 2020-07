DEBAT: Et sørgeligt natursyn

Senest er det kommunalpolitiker Per Bruun Andersen (PBA, Villabyerne 24/6 2020), der blæser til kamp mod grågæssene ved Gentofte Sø, med argumenter om, at folk efterhånden undlader at gå ned til søen og "hunde kan få et traume efter mødet" med en gås!

Her sætter PBA vist kikkerten for det blinde øje og retter bager for smed. Må jeg minde kommunalpolitikeren og andre om, at man skal have sin hund i snor ved Gentofte Sø? Og har man det, så kan man gå uden om gæssene, der forsøger at beskytte deres afkom, eller blot vente et par minutter, til de er kommet over stien - og samtidig nyde synet og glæde sig over, at grågæssene er i fremgang, og at de - som os andre - er glade for det fantastiske naturområde, Gentofte Sø og Brobæk Mose er.