DEBAT: Et råd, jeg giver videre

Jeg har i årevis - uden at blive vaccineret - undgået at få influenza og forkølelsessygdomme ved at bruge min gamle huslæges råd: Når jeg skulle være sammen med mange mennesker (og ved flyrejser mellem Danmark og Grønland, hvor der er stort skifte i luftfugtigheden), smurte jeg en lille smule neutral øjensalve i næseborene - slimhinden blev derved mindre modtagelig for smitte.

Vi fik i TV information om, at der var flere mænd end kvinder, der blev smittet af coronaen. Der mentes, at det kunne have sammenhæng med flere rygere blandt mænd, men kunne det mon også have en sammenhæng med, at kvinder bruger makeup og derved lukker den tynde hud med sminke og (fedtet) læbestift og øjenmakeup?