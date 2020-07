Vor læser mener, at man bør tage højde for forhold som kommunernes effektivitet og borgernes rådighedsbeløb, når man strikker en udligningsordning sammen. Modelfoto

DEBAT: Et mere rimeligt og dynamisk udligningssystem efterlyses

Villabyerne - 14. juli 2020 kl. 19:36 Af Lennart Jønsson, Bakkedal 11, Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som bekendt blev der tidligere i år indgået en politisk aftale om en såkaldt udligningsreform. De store bidragsydere til reformen er især en række kommuner i øst-Danmark, heriblandt Gentofte og Hørsholm kommuner. Blandt de store modtagere er provinskommuner såsom Hjørring og Frederikshavn.

Men noget tyder på, at selv den nye udligningsordning blandt de modtagende kommuner ikke anses for at være tiltrækkelig. Dette blev den 7. juli udbasuneret i interview bragt af DR-Nyheder.

Gentofte Kommune har ca. 75.000 indbyggere, Frederikshavn og Hjørring hver omkring 60.000 indbyggere - altså ikke markant mindre enheder end Gentofte. Dette til trods, så er der en forskel på ca. 2.500 kr. i administrationsomkostninger per indbygger i Gentoftes favør.

Blev de to nordjyske (og konstant udligningshungrende) kommuner på det administrative område drevet på samme effektive måde som Gentofte, så ville de kunne spare i omegnen af 150 mio. kr. ÅRLIGT. Målt i forhold til landsgennemsnittet kunne de spare 60 mio. kr. ÅRLIGT.

Måler man på de samlede udgifter i de pågældende kommuner, så kunne de to nordjyske kommuner spare ikke mindre end ca. 7.000 kr. per indbygger eller godt 400 mio. kr. ÅRLIGT.

Nu vil tilhængere af det nuværende system hævde, at det faktum, at man i Hjørring og Frederikshavn kommuner har et samlet udgiftsniveau på ca. 400 mio. kr. årligt mere end i Gentofte netop er udtryk for de socioøkonomiske forskelle.

Til det er så blot at bemærke - hvorfor skal det udløse en udligning til hver af de to kommuner på årligt 1,3 mia. kr. og ikke de anførte 400 mio. kr.?

Det ser ud til, at man lægger skat på effektivitet under dække af en social og mere retfærdig udligning - men ikke nok med det; systemets indviklede opbygning virker ikke befordrende for effektiviseringer, snarere tværtimod.

Hvorfor ændre på en adfærd, når andre betaler? Et udligningssystem, hvor man tog højde for en række parametre såsom hvor effektivt kommunen blev drevet; borgernes rådighedsbeløb etc., kunne tilsikre en mere hensigtsmæssig og rimelig udligning.

