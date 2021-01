DEBAT: Et kommunalt vagtkorps til Gentofte og alle andre kommuner

Gentoftes borgmester, Hans Toft, foreslog for noget tid siden, at Folketinget tillader kommunale vagtkorps.

Vi befinder os i en kommune med mange indbrud. Og politiet har desværre for få ressourcer til at hjælpe borgerne.

Så for at svare Hans Georg Jensen - og også Carsten Petersen samt Kenneth K. Olsen, der alle har skrevet i Villabyerne om emnet:

Nej, der er ikke brug for et bevæbnet vagtkorps, men for et, som kommunen kan aktivere og sende ud, når borgerne er oprigtigt bekymrede, men særligt til sager, der rangerer mellem nødvendig politiudrykning, hvor politiet har alle magtmidlerne med, og tryghedsskabende aktiviteter.