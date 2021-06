Det er let for de konservative at opfatte måden, kommunen bliver styret på, som meget demokratisk, når de selv sidder på det absolutte flertal, skriver Helene Brochmann i et debatindlæg. Pressefoto Foto: Helene Brochmann

DEBAT: Et andet syn på demokratiet i Gentofte

Villabyerne - 18. juni 2021 kl. 09:36 Af Helene Brochmann, kandidat til KV21 for SF, Mosegårdsvej 96, Gentofte Kontakt redaktionen

Enhedslisten stillede i forrige uge forslag om at udvide antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen fra de nuværende 19, som er langt færre, end man har i sammenlignelige kommuner.

Det synes vi i SF, er en rigtig god idé, som vi gerne vil bakke op om, når der foreligger et mere gennemarbejdet forslag.

Vi mener, at flere folkevalgte ikke mindst vil gøre det muligt for flere partier at komme ind, og for flere af de små partier at få to mandater, hvilket vil være en stor aflastning og gøre det muligt at dække flere politikområder bedre, end én repræsentant kan overkomme i dag.

Men de konservative kan ikke se pointen. De mener ifølge Villabyerne 9. juni, at "det politiske arbejde kvalificeres bedst ved dialog med borgerne og ikke ved at være flere politikere, som alene diskuterer med hinanden og kun møder borgerne på valgdagen."

Nu skal jeg ikke kunne sige, hvordan de konservative arbejder, men vi andre er i hvert fald i dialog med borgerne hele tiden. Vi er da også selv borgere!

De konservative forklarede også under debatten i kommunalbestyrelsen, at vi jo har de unikke opgaveudvalg, hvor borgerne kan komme med forslag på udvalgte politikområder og at det skulle være meget mere demokratisk. Opgaveudvalgene er også fine på mange måder, men de konservative misser en væsentlig pointe.

Medlemmerne af opgaveudvalgene er ikke demokratisk valgt, men udpeget efter uigennemsigtige kriterier (jeg har for eksempel selv forgæves forsøgt at blive udpeget to gange). Deres opgaver er meget snævert defineret af på forhånd fastlagte spørgsmål, og deres eneste opgave er at komme med ideer - ikke at tage beslutninger.

Hvis man er kommunalbestyrelsesmedlem, har man et helt andet ansvar, blandt andet for kommunens drift, og en mulighed for at se tingene i sammenhæng, foreslå nye initiativer, stille spørgsmål til forvaltningen, osv.

Da vi fik opgaveudvalgene, blev hele denne demokratiske struktur i kommunen udhulet betragteligt.

I en normal kommune mødes de faste udvalg for eksempel typisk hver måned - i Gentofte er det skåret ned til fire gange om året! Det siger sig selv, at det gør udvalgenes arbejdskapacitet væsentligt ringere.

Det er let for de konservative at opfatte måden, kommunen bliver styret på, som meget demokratisk, når de selv sidder på det absolutte flertal. Vi andre ser et noget andet billede.