I Minneapolis, USA, er der et system, der tager kærlig hånd om børn med særlige behov, skriver debattør i Villabyerne.

DEBAT: Et amerikansk system

Villabyerne - 23. september 2021 kl. 19:34 Af Una Jart, Højsgårdsallé 50, 2900 Hellerup Kontakt redaktionen

Jeg er bare en gammel bedstemor, der ikke ved meget om ADHD og deslige. Men jeg har et vidunderligt barnebarn i Minneapolis, der nu er 5 år gammelt. Han kan regne og stave og genfinde melodier på klaver og udfinde sjove systemer såsom alle venstresko sammen og alle højresko sammen i stedet for at stille dem parvist. Under OL, tegnede han en svømmebane på et stort stykke papir og anbragte legetøjsdukker opstillet til start - formentlig var banen i korrekt skala.

Meget tidligt gik han i en fransk børnehave, hvilket måske var lidt meget, med alle de sprog han i forvejen er udsat for hjemme; men børn plejer jo at lære sprog så let som at trække vejret. Men mit dejlige barnebarn kunne eller gad ikke tale, og det kneb stærkt med at interessere sig for andre børn og lege med dem.

Børnehaven fortalte om deres observationer - og havde vi været i Danmark, så ville alle besværlighederne begynde her.

MEN i Minneapolis har man et system, hvori man så tidligt som muligt prøver at gøre den slags børn parate til at komme i skole. Systemet er gratis og skal følges fra begyndelsen til enden. Hvis jeg vil se mit barnebarn, må jeg selv tage til USA, når Coronaen er overstået.

Det foregår hjemme hos forældrene - eller i visse tilfælde et andet bedre egnet sted. Når sådant et projekt er bragt til ende, er forældrene faktisk selv blevet uddannet, og - såvidt jeg forstår det - vil nogle af dem kunne videreuddannes til at blive tilknyttet som lærere i systemet og få løn for at hjælpe andre med deres børn.

Jeg forstår, at ved det lange kursus's tilendebringelse vil man vide, i hvilken slags skole, det vil være opportunt at anbringe barnet. Ja faktisk tror jeg, at man allerede nu har en stærk formodning om, hvilken slags skole sådan en lille nørd skal gå i.